1428 سيدة أعمال مواطنة يستثمرن في رأس الخيمة

المصدر: الخيمة – أحمد ابوالفتوح)

أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة على كل المستويات، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً ومعرفياً.

وأشار إلى أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، مكنها من تبوؤ أعلى المناصب في الدولة، وإثبات جدارتهن في مختلف القطاعات، بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي استحقت عن جدارة لقب «أم الإمارات»، للدعم الكبير الذي تقدمه سموها ولا زالت للمرأة الإماراتية، ومبادراتها الكريمة بتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام، ليكون مناسبة وطنية، ترصد فيها إنجازات ومكاسب المرأة الإماراتية، وليكون رمزاً وهوية لكل إماراتية وفرصة للاعتزاز بإنجازاتها في جميع المجالات.وأوضح النعيمي، بلغ عدد العضوات المنتسبات من سيدات الأعمال الإماراتيات في غرفة التجارة 1428 سيدة أعمال، من إجمالي نحو 19 ألف عضو منتسب من رجال الأعمال وسيدات الأعمال لدى الغرفة، شملت أعمالهن كافة القطاعات.

مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً متزايداً وبصورة مطردة عاماً بعد عام في عدد عضويات سيدات الأعمال، ما يؤكد حرص المرأة المواطنة بإمارة رأس الخيمة، على مساهمتها في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، كل ذلك عدا أعداد النساء الإماراتيات اللواتي يعملن في القطاع المصرفي بالإمارة، وأخريات يتقلدن مناصب ومسؤوليات قيادية في الدوائر المحلية، مما يؤكد جهود وتفاني الكوادر الوطنية في المؤسسات والدوائر المحلية بالإمارة، في المساهمة بنمو اقتصاد الإمارة.

كما ثمّن النعيمي دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكداً على أن الإماراتيات شكلن علامة فارقة في المنطقة، وعلى مستوى العالم، لريادتهن وعطائهن في خدمة الوطن في مختلف الميادين. (رأس

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