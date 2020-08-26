«دبي أوتليت مول» يستعرض إنجازات المرأة

المصدر: (دبي - البيان)

ينظم «دبي أوتليت مول» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، معرضاً لتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية وإبراز إنجازاتها. ويحظى المعرض بدعم كل من جمعية إبداعات التعاونية الحرفية وشرطة دبي، ويهدف المعرض إلى دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية في شتى المجالات.

وسيشهد المعرض مشاركة مجموعة من سيدات الأعمال الإماراتيات والمصممات الإماراتيات الناشئات لعرض منتجاتهن المنزلية، من أعمال يدوية وحرفية، فخاريات، العطور والدخون، العبايات، جلابيات، وأزياء، وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى.

ويسعى «دبي أوتليت مول»، من خلال هذه المعارض، إلى توفير منصة للاحتفاء بالإنجازات العديدة للمرأة عبر مختلف الدول في هذا اليوم المميز ودعم جهودهنّ.

ويضم دبي أوتليت مول المشروع الذي طوّرته مجموعة الأهلي القابضة أكثر من 1200 ماركة عالمية هي أفخر وأفخم الأسماء التجارية العالمية، فإن دبي أوتليت مول يبقى مخلصاً لرؤيته التي تتمثل في تقديم أفضل تجربة تسوق ممكنة، عبر عروض وخصومات مدهشة يومية مستمرة على المنتجات التي يقدمها 240 متجراً تحت سقف واحد. هذا إلى جانب العديد من المطاعم العالمية والمرافق الترفيهية العائلية التي تجعل من دبي أوتليت مول وجهة التسوق الأولى في المنطقة بلا منافس.

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