دور قيادي للمرأة الإماراتية في تطور القطاع السياحي

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبد الله، رامي سميح

حققت المرأة الإماراتية نجاحات ملموسة بالقطاع السياحي في غضون السنوات الماضية بما يعكس الاهتمام البالغ الذي أولته ولا زالت توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة ومساندتها وتحفيزها والاستفادة من طاقاتها الكامنة، لتكون شريكاً فاعلاً في عملية التنمية وتعزيز وتعظيم إنجازات الوطن، وأصبحنا الآن نجد المرأة المستثمرة في القطاع السياحي والموظفة في القطاع الفندقي والمرشدة السياحية وباتت تنافس الرجل في العديد من المواقع القيادية والتنفيذية المهمة التي احتكرها لسنوات طويلة.

وقالت سيدات إماراتيات عاملات في القطاع السياحي استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهن في إطار احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، إن نسبة تواجد المرأة الإماراتية ومشاركتها في مسيرة نمو القطاع السياحي شهدت تحسناً كبيراً مقارنة مع السنوات الماضية الأمر الذي يرجع إلى دعم القيادة الرشيدة.

بالإضافة قيام الهيئات والدوائر السياحية في الدولة بتقديم كافة التسهيلات وتوفير الفرص وإطلاق المبادرات التي تستهدف تطوير مهارات المرأة وتعزيز دورها في رسم المشهد السياحي وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف هؤلاء أن المرأة الإماراتية باتت تلعب دوراً حيوياً في قيادة مسيرة التنمية بمختلف القطاعات بما فيها قطاع السياحة وأثبتت جدارتها وكفاءتها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، ودعوا إلى ضرورة تشجيع النساء الإماراتيات على استثمار طاقاتهن وأفكارهن ومشاريعهن في مجال السياحة والسفر والضيافة والذي يسهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

نجاحات ملموسة

وقالت مريم المعيني مدير توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، إن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات ملموسة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع السياحي يعكس الاهتمام البالغ الذي أولته وما زالت توليه دولة الإمارات لتمكين المرأة ومساندتها وتحفيزها والاستفادة من طاقاتها الكامنة، لتكون شريكاً فاعلاً في عملية التنمية وتعزيز إنجازات الوطن.

وأضافت إن هناك تحسناً مستمراً في نسبة مشاركة المرأة في القطاع السياحي مقارنة بالسنوات الماضية في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدوائر والهيئات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من النساء والرجال بما فيها البرامج التي تقدمها كلية دبي السياحية والدورات التي يتم تقديمها عن طريق برنامج مضياف وغيرها من البرامج التي تستهدف رفع نسبة التوطين في القطاع السياحي.

دور حيوي

وقالت أمينة أحمد، عضو المجلس التنفيذي بالمركز العربي للإعلام السياحي، إن المرأة الإماراتية تسهم بدور حيوي وفعال في القطاع السياحي ومن المتوقع أن تزيد إسهاماتها بشكل كبير بالمستقبل في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز مساهمة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكدت أمينة أن تمكين المرأة في القطاع السياحي المحلي يعد من المحاور الأساسية في الفترة القادمة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، لا سيما في ظل زيادة دور المرأة بشكل في قطاع السياحة العالمي، مشددة على أن دعم وتمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الحكومة لإعطائها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في سوق العمل بما يسهم من تعزيز عجلة التنمية المستدامة باعتبار المرأة شريكاً أساسياً في نهضة المجتمعات.

نشر ثقافة المساواة

أشارت أمينة أحمد إلى جهود وزارة الاقتصاد والهادفة إلى نشر ثقافة المساواة بين جميع موظفي المؤسسات التي تعمل في القطاع السياحي، إلى جانب ضمان حصول المرأة على التدريب اللازم، من خلال توفير برامج متنوعة كبرنامج إعداد القادة في قطاع السياحة، الذي يستهدف تحسين مهارات العاملين فيه، بما يتماشى مع متطلبات القطاع السياحي العالمي.

مناصب قيادية

وقالت شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات المُلاك في روتانا: إن دولة الإمارات بذلت جهوداً حثيثة لإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة بما فيها القطاع السياحي والفندقي وذلك بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوقها، وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية.

وأضافت النويس: «في السنوات الأخيرة نجحت المرأة الإماراتية في اختراق القطاع السياحي من خلال تولي العديد من المناصب في القطاع، وعلى الرغم من الأعداد التي لاتزال متواضعة مقارنة بحجم القطاع إلا أن هناك تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية في ظل الجهود التي تبذل سواء على صعيد التدريب والتأهيل أو على صعيد تغيير النظرة المجتمعية للعاملين والعاملات في القطاع السياحي بشكل عام. والجدير بالذكر أن مجموعة روتانا ترحب دائماً بالكوادر المواطنة من كلا الجنسين وتوفر العديد من التسهيلات ومن فرص التدريب والتأهيل التي تساعدهم على الارتقاء بتجاربهم وبخبراتهم في القطاع».

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