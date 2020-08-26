خولة السركال: قدوة في العطاء اللامحدود

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكدت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال العقود الماضية حضورها الفعّال والمؤثّر في جميع المجالات التنموية، وحققت إنجازات تُسجّل لها، نتيجة إرادتها القوية وإصرارها على النجاح في ظل الدعم والاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة من أجل النهوض بمهاراتها وتمكينها للارتقاء بقدراتها المختلفة، وذلك ليتسنى لها خدمة مجتمعها على أكمل وجه، ولتكون قدوة في العطاء اللامحدود، لتظل دولة الإمارات في القمة في جميع المجالات.وقالت، إن الجهد الذي تقوم به المرأة في الإمارات كبير ومشرف ويستحق كل التقدير.

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