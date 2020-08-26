«حوارات دبي الافتراضية» تعزز الوعي بمشاركة المرأة في مختلف القطاعات

المصدر: دبي - البيان

مواكبة لاحتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن إطلاق «حوارات دبي الافتراضية للمرأة»، وهي عبارة عن سلسلة ندوات معرفية جديدة سيتم تنظيمها عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، بهدف تعزيز الوعي بدور وفرص مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتتحدث فيها شخصيات بارزة على المستويين المحلي والدولي من وزراء ومسؤولين وقادة من القطاعين الحكومي والخاص ورواد أعمال.

وسوف تفتتح معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» هذه الجلسات اليوم، حيث ستتحدث معاليها عن الإنجازات التي حققتها المرأة في قطاع الفضاء.

ودورها في المشروع الوطني «مسبار الأمل»، الذي انطلق إلى الكوكب الأحمر في شهر يوليو الماضي في أول تجربة عربية رائدة بالمنطقة. وتتناول الجلسات عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمرأة واستعراض التجارب الشخصية الملهمة، مع توفير فرصة المشاركة في الحوار، منها المرأة وصنع القرار، المشاركة الاقتصادية للمرأة، التوازن بين العمل والحياة الأسرية، الصحة النفسية للمرأة، المرأة والتعامل مع الأزمات، المرأة والفضاء، المرأة وريادة الأعمال، مع استعراض تجارب شخصية ملهمة.

جهود

وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن هذه المبادرة تعكس جهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في مجال دعم المرأة والارتقاء بقدراتها، وحرص سموها على تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

حيث تواكب المستجدات التي أفرزتها أزمة (كوفيد 19)، التي لعبت المرأة دوراً مهماً في التعامل معها والحد من تأثيراتها الصحية والاجتماعية.

وأوضحت أن هذه السلسلة من الحوارات الملهمة سيتم تنظيمها وبثها عبر المنصات الإلكترونية لمؤسسة دبي للمرأة، وتتيح الفرصة للحوار بين المتحدثين وأكبر عدد من المتابعين حول فرص زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، كما تسهم في بناء علاقات قوية مع القيادات النسائية الطموحة داخل وخارج الدولة.

والتأكيد على دورها الرئيسي في الاقتصاد والحكومة والتدخل المبكر وإدارة الأزمات، وفرص تعزيز منظومة العمل عن بعد مستقبلاً، بعد أن أثبتت نجاحها خلال أزمة (كوفيد 19) بالاستفادة من البنية التقنية المتطورة في الإمارات، مضيفةً أنه سيتم الاستفادة من مخرجات هذه الجلسات في إثراء محتويات البحوث التي تجريها مؤسسة دبي للمرأة ضمن محاور خطتها الاستراتيجية.

وأضافت: بالإضافة إلى مشاركة الوزراء والمسؤولين، سيتم تخصيص جلسة لرائدات الأعمال يستعرضن فيها تجاربهن في العمل خلال أزمة (كوفيد 19) ومدى استفادتهن من التجربة، وسبل تطوير مشاريعهن كقيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بدور وفرص مشاركة المرأة في مختلف المجالات وانعكاسات أزمة (كوفيد 19) على هذا الدور وتبادل الرأي والمعرفة والخبرات بين المتحدثين والمشاركين، تعكس الدور المهم لمؤسسة دبي للمرأة كداعم أساسي لملف المرأة محلياً ودولياً، في إطار التزام وتبني دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتنسجم الموضوعات التي سيتم مناقشتها في هذه السلسلة من الندوات مع الأهداف الرئيسية التي تتبناها مؤسسة دبي للمرأة ضمن استراتيجية عملها، وفي مقدمتها زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز تميّزها وريادتها في كافة المجالات ودعم تواجدها عالمياً.

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