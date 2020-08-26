حمد الشرقي يهنئ شرطة الفجيرة بحصولها على 7 جوائز

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة ووفداً من ضباط القيادة بمناسبة حصول قيادة شرطة الفجيرة على 7 جوائز ضمن جائزة وزير الداخلية للتميّز في دورتها الخامسة للعام 2020، والتي شاركت بها كافة الوحدات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

إنجاز

وقدم سموه التهنئة للمنتسبين في شرطة الفجيرة، على هذا الإنجاز والتفوق ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز، والذي جاء نتيجة الجهود الحثيثة والتعاون بين جميع الشركاء الاستراتيجيين مع قيادة شرطة الفجيرة، بهدف توفير الخدمات المتميزة لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته، متمنياً لهم النجاح وبذل المزيد من الجهود والمثابرة لأداء واجباتهم ومهامهم العملية بكل كفاءة واقتدار.

بدوره أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذا التميز الذي حققته شرطة الفجيرة جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

جوائز

الجدير بالذكر أن قيادة شرطة الفجيرة قد فازت بأفضل مركز لإسعاد المتعاملين «مركز خدمات المرور والترخيص»، وأفضل جهة في المجال المروري، كما حصلت القيادة على ثلاث جوائز في المجال الوظيفي، حيث حصلت النقيب مريم علي برمان الزحمي على جائزة الأم المثالية، وحصل المساعد أول جاسم هيكل البلوشي على جائزة أفضل صف ضابط في فئة الشباب.

كما حصلت المدنية أمجاد محمد صالح الكعبي على جائزة أفضل ضابط صف ومدني في إسعاد المتعاملين، كما نال كل من العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد أحمد محمد بن كاسب الحمودي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة على جائزة نجوم التميز في وزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز