رئيس بلغاريا يتسلّم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: صوفيا - وام

تسلم رومين راديف، رئيس بلغاريا، أوراق اعتماد سلطان الكيتوب، كسفير مفوض فوق العادة للدولة لدى جمهورية بلغاريا. ونقل الكيتوب تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس البلغاري، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

تمنيات

من جانبه حمل الرئيس البلغاري السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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