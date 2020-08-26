المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني 5 إرشادات لسلامة مرتادي الشواطئ العامة، محذرة من السباحة في المناطق الخطرة على الشواطئ العامة.

وأكدت القيادة العامة للدفاع المدني ضرورة التأكد من حالة الطقس من خلال النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد.

وأشارت إلى ضرورة توفير معدات الأمن والسلامة أثناء السباحة، حرصاً على سلامة مرتادي الشواطئ وسلامة أبنائهم. كما أكدت ضرورة الانتباه للعلم المنصوب عند مكان جلوس المنقذ.

وأكدت القيادة العامة للدفاع المدني ضرورة الجلوس على الشاطئ بالقرب من أحد المنقذين، مشيرة إلى أن ذلك يوفر مزيداً من الأمان والحماية أثناء السباحة. وحذرت من السماح للأطفال بالسباحة بمفردهم مع ضرورة ارتداء الأطفال سترات النجاة، مع ضرورة استمرار مراقبة الأطفال داخل البحر أو على الشاطئ، مشيرة إلى أن اندفاع التيارات يتسبب في معظم حوادث الغرق.

ومن جانبها حذرت «شرطة أبوظبي» من مخاطر ترك الأطفال من دون رقابة أثناء السباحة في الشواطئ البحرية، وحثت الأسر على الوجود بالقرب من منصات الإنقاذ والالتزام بالعلامات الإرشادية على الشواطئ وعدم السباحة في عمق البحر لتجنب وقوع حوادث الغرق، كما حذرت مرتادي الشواطئ من السباحة ليلاً أو في ساعات الفجر الأولى لما في ذلك من خطورة كبيرة على أرواحهم.

وناشدت أولياء الأمور ضرورة مراقبة أبنائهم حتى وإن كانوا يجيدون السباحة، ولفتت إلى أهمية مراقبة الأطفال الذين يعانون التشنجات العصبية والمصابين بعجز حركي أثناء السباحة. ونبهت الآباء والأمهات إلى عدم الانشغال بالهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة الأطفال السباحة.

وذكرت أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية.

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