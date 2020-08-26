قيادات نسائية مصرية: الإماراتيات نموذج مُلهم

المصدر: (القاهرة - البيان)

هنأت قيادات نسائية مصرية المرأة الإماراتية بيومها، وأشرن إلى النموذج الهائل الذي تضربه دولة الإمارات العربية المتحدة في احترام المرأة وإيلاء الاهتمام اللازم بدورها ومكانتها في المجتمع، وهي المبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار أبناؤه من بعده على نهجه.

وقالت عميدة كلية الإعلام بكلية الإمارات للتكنولوجيا، عضو المجلس القومي للمرأة في مصر، الدكتورة سوزان قليني: «أوجه تحية تقدير وإعزاز لقيادات دولة الإمارات الذين أرسوا فكرة الحفاظ على المرأة ووضعها في الوضع المناسب».

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة في مصر، أن النموذج الذي تضربه الإمارات في اختيار الأفضل للمناصب القيادية هو معيار الكفاءة ولا فرق بين رجل وامرأة، ولهذا فإن هناك الكثير من السيدات يشغلن مناصب كبيرة في كثير من الأماكن الحيوية. كما تحدثت قليني، في معرض تصريحاتها لـ «البيان» عن دور المرأة الإماراتية في بيتها، كعمود رئيسي من أعمدة حفظ المجتمع الإماراتي، ودورها في المؤسسة التعليمية.

وبدورها، أشارت القيادية النسائية المصرية رئيس منظمة المرأة العربية سابقاً، السفيرة ميرفت تلاوي، إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها المرأة الإماراتية في المجتمع، بفضل النجاحات الكبيرة التي حققتها في مختلف المهام والمناصب القيادية التي تشغلها في الدولة، بما يعكس اهتمام قادة الدولة بالمرأة وتقديرهم للدور الذي تقوم به.

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