قيادات نسائية أردنية: إنجازات المرأة الإماراتية فخر للعرب

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

أشادت قيادات نسائية أردنية بالنجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية باعتبارها مصدر فخر لكل نساء الأرض، وثمنت في الوقت ذاته القيادة الإماراتية الحكيمة التي آمنت بأهمية المرأة، كونها شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة والنهضة في جميع المجالات، وفتحت لها أبواباً لترك بصمتها.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سابقاً هالة بسيسو لطوف، وهي من رائدات العمل العام: «دولة الإمارات الشقيقة قطعت شوطاً كبيراً في تمكين المرأة، وتعد رائدة في هذا المجال، ويأتي هذا اليوم لتعزيز دور المرأة في المجتمع الإماراتي بشكل خاص، وأيضاً على الصعيد العالمي، فهي نصف المجتمع، المرأة الإماراتية شاركت في كل القطاعات واستطاعت بعلمها وقدراتها أن تواصل مسيرتها، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية فمن المهم التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة لتجاوز هذه الأزمة والمضي إلى الأمام».

اعتزاز

من جهتها، أكدت رئيسة مركز الإعلاميات العربيات، محاسن الإمام أنها تشعر بالاعتزاز لما حققته في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، حيث برز دور الإماراتية خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من بناء استراتيجية الدولة، كما أصبحت شريكاً في عملية التنمية المستدامة والنهضة.

إنجازات

وأضافت: «هذه الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية لم تكن وليد الصدفة، وإنما بفضل القيادة الحكيمة التي عملت جاهدة في دعمها وزيادة تمكينها وفتح المجالات المغلقة أمامها، بوصفها ركيزة أساسية في المجتمع، ومنحها الفرص لإثبات ذاتها، وضمنت لها مشاركتها في البرلمان بنسبة النصف وشغلت حقائب وزارية عدة، وهو تأكيد وتعزيز لدورها، نتمنى لها كل الخير وبوركت جهودهن الطيبة».

فخر للعرب والعالم

رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام د. ميسون تليلان السليم تقول: نهنئ المرأة الإماراتية في يومها، ونتمنى لها مزيداً من النجاحات والإنجازات في جميع المجالات التي اعتمدتها دول العالم لتكون معياراً لإنجاز المرأة بشكل عام، إذ حققت المرأة الإماراتية إنجازات تستحق أن نفخر بها عربياً، حيث بدا جلياً التطور الحاصل في مجال المرأة والتمكين.

تقارير عالمية

وأضافت: لاحظت من خلال دراستي وتحليلي للأرقام في التقارير العالمية التي يوليها الاتحاد النسائي الأردني العام جل اهتمامه، لأنه يؤمن بأنه المعيار الحقيقي لتقييم وضع المرأة، وبيان مقدار التطور الفعلي لحقوقها لا يكون إلا من خلال التقارير العالمية التي تقارن مدى التطور الحقيقي على الأرض ومقارنته في دول العالم الأخرى، حيث تبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة وبإتاحة المجال والدعم لها في جميع المجالات التعليمية والتشريعية والاقتصادية وبمواقع صنع القرار.

ركيزة مهمة

ومن جانبها، تثمن رئيسة جمعية الأسر التنموية الخيرية ميسر السعدي دور المرأة الإماراتية وبصمتها التي لم تقتصر على الصعيد المحلي، وإنما الدولي والإقليمي، القيادة الإماراتية منحتها فرصة للمشاركة في مركز القرار وفي المناصب العليا، لإيمانهم بأنها تشكل ركيزة أساسية مهمة لا يمكن التخلي عنها، وفي الوقت ذاته المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، وخلال عملي في الحركة النسائية من سنوات طويلة، شهدت مشاركات دائمة للمرأة الإماراتية على مستويات عدة، باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع، ومؤثر حقيقي وفاعل في بناء المجتمع من خلال الأسر.

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