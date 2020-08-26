إشادات نسوية روسية بإنجازات المرأة الإماراتية

المصدر: موسكو – فهيم الصوراني

هنأت سيدات روسيات بارزات المرأة الإماراتية بيومها الوطني، وتحدثن عن انطباعاتهن عن تجربة المرأة في دولة الإمارات، ودورها في دفع مسيرة التنمية والتحديث في البلاد إلى مكانة دولية رائدة.

عنصر مؤثر

وقالت بطلة العالم وروسيا لعدة دورات في التزلج على الجليد، كاترينا لوبيشيفا، في حديث لـ«البيان» إن المرأة الإماراتية تعتبر عنصراً حاضراً ومؤثراً بقوة في المجتمع، وتبرز مساهمتها بشكل واضح في مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة بكافة المجالات بما فيها الرياضية.

شريك أساسي

وأضافت أن سياسة الدعم والاهتمام الحاضرة في الإمارات تجاه المرأة، نجحت في إزالة القيود التي تحد من مشاركتها في أخذ دورها الطبيعي في حياة البلاد،وجعلت منها شريكاً أساسياً في صنع القرار والمشاركة في الإدارة والتطوير.

وتابعت أن هذه السياسة، التي تحظى بتأييد ودعم كبيرين من قبل قيادة الإمارات، فتحت آفاقاً واسعة للمرأة، ترتكز على مشاركتها الفعالة إلى جانب الرجل في مسيرة البناء، وتأصيل مشاركة المرأة في قطاعات الإدارة والاستثمار والعمل الاجتماعي، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في بناء المجتمع، ما أفضى إلى ارتفاع نسبة مشاركتها في القطاع العام والتنمية الشاملة للبلاد، إلى درجة تجاوزت نسبة الذكور.

دور ريادي

من جهتها، قالت رئيسة صندوق دعم التعليم والعلوم والطب، والمدير التنفيذي لجمعية الصناديق الخيرية في روسيا أنستاسيا بريابروجينسكايا، إن الإمارات تعتبر واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادة دورها.

دور فاعل

وأضافت بريابروجينسكايا، وهي مرشحة لانتخابات الدوما (البرلمان)، وتشغل كذلك منصب مديرة مركز الإدارة والخدمات الحكومية التابعة للرئاسة الروسية، أن دور المرأة الإماراتية فاعل في ساحات العمل النسوي الإقليمي والدولي، فضلاً عن المحلي، كما تشير إلى ذلك عشرات التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية.

مناصب قيادية

كما أشارت إلى تعدد المناصب القيادية المهمة التي تشغلها المرأة الإماراتية في الحكومة والمجلس الوطني ومختلف مؤسسات الدولة، بما يؤكد معيار الكفاءة لديهن، وما يتمتعن به من ثقة واهتمام، والنجاحات التي يحققنها في مسار عملهن، مختتمة تصريحاتها بتقديم التهنئة للمرأة الإماراتية في يومها: «تحية تقدير وإعزاز للمرأة الإماراتية في يومها، ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاحات»

نجاح

كما تحدثت عن ديناميكية المرأة في دولة الإمارات، ونجاحها في تجاوز القيود المختلفة، وصولاً إلى أخذ مكانتها الحيوية في المشاركة الفعالة في حياة البلاد، مشيرة إلى تولي المرأة الإماراتية لأرفع المناصب في الدولة، كرئاسة المجلس الوطني الإتحادي، وهي أول مرة في تاريخ البرلمانات في بلدان الخليج العربي، فضلاً عن توسع نطاق دورها الريادي المتعدد الأوجه والقطاعات في المجتمع، وتحملها للمسؤولية الوطنية، بفضل عنصري المساواة في الحقوق، والحيوية في القيادة، اللذان تتمتع بهما المرأة في دولة الإمارات.

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