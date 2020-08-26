558 ألف مستفيد من الرعاية الصحية الأولية بالشارقة 2019

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية في الشارقة العام الماضي 558370 مراجعاً، من خلال 23 مركزاً صحياً تابعة لمنطقة الشارقة الطبية، فيما عادت معظم العيادات في المستشفيات إلى الخدمة مؤخراً بعد توقفها خلال جائحة كورونا، وفقاً لمحمد الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية.

وأكد الزرعوني لـ«البيان» أن الإمارات اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بدعم وتوجيه من الحكومة الرشيدة للمحافظة على صحة المجتمع وسلامته ومتابعة مستمرة من معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بتوسيع نطاق الفحوص الطبية لتشمل كافة أفراد المجتمع في مختلف المواقع.

وعلى مستوى إمارة الشارقة تم إجراء فحوص المسحات الطبية لكافة العمال في المناطق الصناعية والمصانع وتوجت هذه الجهود بافتتاح مركز الإبداع في الصناعية 18 بالشارقة لزيادة تغطية الفحوص العمالية كإجراء استباقي للوصول المبكر للحالات والمساهمة في احتواء الفيروس وبالتعاون مع العديد من الدوائر والهيئات الحكومية والمحلية بالإمارة، كما تم تخصيص 3 فنادق للعزل في مدينة الشارقة وفندق في المنطقة الشرقية.

إضافة إلى المستشفى الميداني والتي تم إغلاقها جميعاً. وقال الزرعوني إنه تمت زيارة المنشآت الصناعية على مستوى الشارقة وتغطية العاملين بها وإجراء الفحوص الطبية اللازمة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في مساكن العمال ومكافحة العدوى والتزام أصحاب العمل توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين لديهم، ما يعكس اهتمام الدولة بفئة العمال انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية تجاه العمال لدورهم الفعال في مسيرة التنمية المستدامة.

فحص مجاني

وبين أنه استمراراً لجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحسب الخطة المعدة بتوسيع مظلة الفحوص الطبية تم إنشاء خيمة التعاون لتقديم الفحص المجاني لكافة أفراد المجتمع كما تحرص الوزارة على توسيع نطاق الفحوص الطبية بالمجان لتشمل كافة فئات المجتمع من كافة الأعمار ومن جميع الجنسيات، حيث تم مؤخراً افتتاح خيمة الغرب بالقرب من قاعة إفريقيا لتغطية سكان الشارقة وإعداد وتجهيز النادي الثقافي العربي لاستقبال سكان الإمارة وفق خطة مدروسة مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأسواق المكتظة.

كما أوضح أن معظم العيادات في المستشفيات عادت إلى الخدمة مؤخراً بعد توقفها في فترة جائحة كورونا، حيث تم استخدام خدمة E-Clinic، وهي عيادات إلكترونية يتم عن طريقها صرف الأدوية وإعطاء الاستشارات عن طريق الهاتف، كما أن الخدمة ما زالت فعالة، إضافة إلى العيادات التي يتم فيها فحص المريض فعلياً وأخذ الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات الطبية وتعقيم غرف الفحص بعد خروج المريض.

15 مبادرة مجتمعية

بين محمد الزرعوني أن إدارة المنطقة الطبية أطلقت 15 مبادرة مجتمعية خلال جائحة «كورونا» أظهرت قدرة مواطني ومقيمي الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم ويد العون لكل المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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