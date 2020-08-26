متعاملو «كهرباء دبي»: «نهجي المستدام» ساعدنا على ترشيد الاستهلاك

المصدر: دبي - البيان

أشاد متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي ببرنامج «نهجي المستدام» الذي أطلقته الهيئة، حيث شهد البرنامج إقبالاً ملفتاً من متعاملي القطاع السكني، لدوره في مساعدة المتعاملين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية، وتمكينهم من مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية، بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة.

ذكاء اصطناعي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعتمد الهيئة في برنامج «نهجي المستدام» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدراسة وتحليل سلوك المتعاملين بما يتيح معرفة أسباب ارتفاع الاستهلاك لدى كل متعامل، وإرسال إرشادات مخصصة بناءً على نمط استهلاكه.

ووصل عدد المتعاملين المشتركين فيه إلى أكثر من 400 ألف متعامل من فئة المتعاملين السكنيين منذ إطلاق البرنامج في أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي. وتسعدنا استجابة متعاملي الهيئة مع مبادراتنا وبرامجنا وأنشطتنا التوعوية المبتكرة الهادفة إلى إشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة في دبي».

وأجمع متعاملو الهيئة المسجلين في برنامج «نهجي المستدام»، على سهولة استخدامه ودوره في مساعدتهم على تسجيل انخفاض محسوس في قيمة فواتير الكهرباء والمياه. وأكد الملازم ناصر علي السويدي من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي: «أن برنامج «نهجي المستدام» أسهم في مساعدته وعائلته على تطبيق خطة ترشيدية مخصصة لهم، والحد من الهدر والإسراف، وتخفيض معدل استهلاك الكهرباء والمياه».

ومن جانبها، نوهت العنود النقبي، تنفيذي فعاليات في إدارة التسويق والاتصال الحكومي بهيئة تنمية المجتمع، بسهولة استخدام البرنامج، وتوفيره تجربة سلسة ذات قيمة مضافة، من خلال تقديم نصائح ترشيدية سهلة التطبيق وذات كفاءة عالية.

فرصة

وبدورها قالت ميثة عبد العزيز بالشوارب من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي: «إن البرنامج يعد فرصة لتمكين المتعاملين من مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه وإتاحة المجال أمامهم لإدارة استهلاكهم بمجرد اتباع عادات يومية بسيطة».

وأكد زيد شتيوي، محلل أول في هيئة تنمية المجتمع، سهولة التسجيل بالبرنامج واستخدامه، حيث إنه يوفر ميزات عدة دون أي تعقيدات تذكر، كما أن الألوان والأشكال المعتمدة لإيضاح الرسوم البيانية تزيد من وضوحه، وتقدم مقارنات الاستهلاك المطلوبة بمنتهى اليسر.

وقال محمد مصطفى، مدير التقييم في شركة ساين ووركس «ذ.م.م»: «نتبنى أحياناً أسلوب حياة غير مستدام ونتبع سلوكاً مضراً للبيئة بسبب مشاغلنا اليومية، وتكمن أهمية «نهجي المستدام» في لفت انتباهنا إلى السلوكيات التي نتبعها دون قصد».

خواص

يتضمن البرنامج عدة خواص رئيسية تشمل لوحة تحكم يتم من خلالها عرض مقارنات الاستهلاك، وتزويد المتعامل بتقرير شهري حول حجم الاستهلاك، إضافة إلى نصائح وإرشادات توعوية مخصصة لكل متعامل. ويمكن للمتعامل التمتع بالمزايا العديدة والخصائص الفنيّة التي يقدمها البرنامج بعد تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص لدى الهيئة عبر تطبيقها الذكي أو موقعها الإلكتروني، وتحديث ملف «أنماط الاستهلاك» الخاص به.

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