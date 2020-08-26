إنترنت مجاني في 520 حافلة للنقل العام بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه أنجز المرحلة الأولى من مشروع توفير خدمة الإنترنت المجانية على متن حافلات النقل العام في الإمارة والتي شملت 520 حافلة، منها 410 حافلات في مدينة أبوظبي، و110 حافلات في مدينة العين.

ويأتي ذلك ضمن المشروع الذي أطلقه المركز بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لتوفير خدمة الإنترنت على متن حافلات النقل العام في الإمارة، والهادف إلى إسعاد مستخدمي الحافلات من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. وأوضح المركز أن هذا المشروع المزوَّد بأحدث التقنيات الرقمية يضيف بُعداً جديداً من أبعاد الجودة في منظومة خدمات النقل العام بالإمارة، حيث يأتي في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام، ولا سيما مستخدمي الحافلات وتوفير كل الاحتياجات التي ترفع مستوى رضاهم وتحقق السعادة لهم.

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