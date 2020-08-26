ملتقى الفجيرة للمرأة الإماراتية ينطلق اليوم

المصدر: (الفجيرة - البيان)

ينطلق اليوم، ملتقى الفجيرة الثاني للمرأة الإماراتية الذي تنظمه «واحة حواء» التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم».ويركز الملتقى، على محورين رئيسيين، هما، «المرأة الإماراتية قلب الوطن وشريكة المسيرة»، و«المرأة خط الدفاع الأول للأسرة وقت الأزمات»، بمشاركة صابرين اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي مديرة واحة حواء، ومريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة الجاسم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والدكتورة فاطمة الدربي رئيس جمعية الدراسات الإنسانية، والباحثة الأكاديمية موزة اليماحي.

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