أمين عام مجلس التعاون الخليجي يشيد بمركز الشباب العربي

المصدر: أبو ظبي - البيان

أشاد معالي الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مركز الشباب العربي وبمبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، بتخصيص قاعة دائمة للمجلس في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي تقديرا لأهدافه ودوره في خدمة الشباب الخليجي والعربي.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ33 لأصحاب السمو ومعالي وزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، التي ألقت كلمة الافتتاح لدورة الاجتماع.

وفي هذا الإطار قال معالي أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف:" في بادرة كريمة من مركز الشباب العربي بأبوظبي، بتسمية قاعة دائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحمل اسمه وهويته وتكون منبرا لعقد جميع منتديات وفعاليات دول المجلس، يطيب لي أن أسجل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مركز الشباب العربي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الكريمة، مثمنين الدعم الكبير، الذي تلقاه هذه المسيرة المباركة من جميع دول المجلس ومن أصحاب الجلالة والسمو قادتنا حفظهم الله".

وأضاف معالي الأمين العام:" تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مركز الشباب العربي في أبوظبي بإعداد وتنظيم منتدى الشباب الخليجي والذي سيناقش مخرجات ورش الشباب وما تحقق منها وتوجهات واهتمامات الشباب في مرحلة ما بعد جائحة كورونا". كما توجه معاليه بالشكر لمعالي شما المزروعي كرئيس للاجتماع قائلا: أنتم مثال للشباب الخليجي المُشرف، تتولون هذه المسؤولية وكلنا ثقة بقدراتكم وإمكانياتكم".



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