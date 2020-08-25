محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح برئاسة معالي وزير التسامُح والتعايش، وعُضويّة: معالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي نـورة بنت محمــد الكعبي، وسلطـان بــطي بن مجــرن، ود. عــلي بـن سباع المــرّي، وأحمـــد إسماعيـل آل عباس، بالإضافة إلى العُضـــو المُـنتدب للمـعهـد، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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