تركيب نظام الرذاذ الضبابي على ممشى شاطئ كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت بلدية مدينة أبوظبي بتركيب نظام الرذاذ الضبابي بممشى شاطئ كورنيش أبوظبي، بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتادي المرافق العامة، بما يواكب النهضة الحضارية التي تشهدها أبوظبي، ويعزز جودة الحياة والمظهر الجمالي الذي تتمتع به كل شواطئها.

وتم تنفيذ نظام الرذاذ الضبابي باستخدام مواد وتوصيلات ذات جودة عالية مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، حيث يتميز بالعمل على ترطيب الجو، لاسيما في أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للتخفيف من حرارة الجو عن مرتادي ممشى الشاطئ.

وجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تحرص على توفير خدمات عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة.

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