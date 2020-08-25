اختتام دورة «أصدقاء الدفاع المدني» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

اختتمت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين صباح أمس دورة «أصدقاء الدفاع المدني» الافتراضية الأولى 2020 بمشاركة 70طالباً وطالبة، حيث خرج العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين طلاب دورة أصدقاء الدفاع المدني الافتراضية والتي كانت بتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية ولجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر الذين ساهموا في إنجاح برنامج الدورة.

أهداف

وقال العقيد بن حمضه:«إن الدورة تأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لإدارة الدفاع المدني أم القيوين والمنبثقة من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية والخطة التوعوية الرامية لتعزيز الأمن والسلامة والحماية المدنية لأفراد المجتمع واستغلالاً لأوقات الفراغ في العطلة الصيفية لأبنائنا الطلبة لتسليحهم بالعلم والمعرفة».

وأضاف:«أن الدورة استمرت لـ 3 أسابيع وبلغ عدد المشاركين فيها 70 طالباً وطالبة وتضمنت محاضرات نظرية بالتوعية لإجراءات الوقاية والسلامة من مخاطر الحريق، وطرق الإخلاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، ومخاطر السباحة، وبيتي آمن، والإسعافات الأولية، والزيارة الافتراضية، والسينما الافتراضية، ومخاطر الكهرباء».

تثمين

وفي نهاية البرنامج ثمن العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين دور جمعية الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية ولجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر لمساهمتها البناءة في إنجاح دورة أصدقاء الدفاع المدني الافتراضية الأولى 2020.

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