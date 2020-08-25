انطلاق دورة «البحث الجنائي التأسيسية» في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

دشن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، دورة «البحث الجنائي التأسيسية»، التي تعقد بإدارة معهد تدريب شرطة الشارقة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى مطلع أكتوبر المقبل، ويستفيد منها 23 من الضباط الجدد بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، بحضور عدد من الضباط المحاضرين ذوي الاختصاص.

وذلك حرصاً منها على تطوير مهارات منتسبيها، ورفع كفاءتهم الميدانية، وتعزيز قدراتهم للتعامل بحرفية واقتدار مع كافة التحديات والمستحدثات الأمنية، التي تفرزها التطورات الحديثة المتلاحقة في عصرنا الحالي، وتزويدهم أفضل المعارف والعلوم الخاصة بالعمل الشرطي الميداني، بما يحقق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

منهجية

وتهدف الدورة التي تم إعدادها وفق منهجية علمية ومعايير عالمية في مجال التدريب، إلى إلمام منتسبي الدورة بالجوانب التطبيقية والقانونية المتعلقة بأعمال البحث والتحري، وتعزيز المعارف الشرطية والقانونية، وتنمية القدرات في المجالات المتصلة بكشف الجريمة بأساليب علمية مستحدثة، وجمع الأدلة الجنائية.

واستخدام المساعدات الفنية، إلى جانب تنمية مهارات منتسبي الدورة في مجال البحث الجنائي في الجرائم المقلقة بشكل خاص والجرائم الخطرة والمستحدثة بشكل عام، إلى جانب التدريب على وسائل جمع المعلومات الجنائية، والتي تساهم بدورها في سرعة الوصول إلى المطلوبين.

مهارات

وحث قائد عام شرطة الشارقة منتسبي الدورة على صقل مواهبهم واكتساب المهارات اللازمة خلال فترة الدورة لتطوير قدراتهم، كما دعاهم إلى تطبيق ما تلقوه خلال الدورة كل في مجال عمله وفقاً للمتطلبات الأمنية.

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