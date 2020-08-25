«إسعاد» تضم «القادة القابضة» إلى قطاعها التعليمي

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مجموعة «القادة القابضة» للتدريب والاستشارات، إلى قطاعها التعليمي، ليحصل بذلك حاملو بطاقة إسعاد على خصم حصري من مجلس إدارة المجموعة بنسبة 40% على التكلفة المادية لكافة الدورات التدريبية التخصصية التي تنظمها، وذلك في كل من مركز «القادة» للتدريب، ومركز «أوس» للتدريب، التابعين للمجموعة.

جاء ذلك تنفيذاً لبنود استمارة تقديم العروض التي اعتمدتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «القادة القابضة»، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها الدكتور السعيدي، إلى مقر اللجنة في الإدارة العامة للتدريب بأكاديمية شرطة دبي.

وقالت منى العامري: «إن انضمام «القادة القابضة» إلى برنامج «إسعاد» يعد إضافة مميزة نتيجة للخبرة الواسعة والسمعة الممتازة التي تتمتع بها المجموعة.

والتي تضم عدداً من المراكز التدريبية المتخصصة في البرامج الأمنية الخاصة بأمن المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى الدورات التخصصية في مجال الإعلام والمحاسبة والعديد من التخصصات التي سيستفيد منها حاملو بطاقة إسعاد ممن يرغبون في دخول مثل هذه الدورات».

وأضافت العامري: «أن هذا الانضمام ووفقاً لهذه النسبة الحصرية من الخصم لحاملي بطاقة إسعاد من الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأقاربهم من الدرجة الأولى، ستمثل دافعاً كبيراً لالتحاقهم في الدورات المميزة التي تنظمها المجموعة».

ومن جانبه، قال الدكتور جمال السعيدي: «إن المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة ببطاقة الخصومات «إسعاد» تعد من أنجح المبادرات، ونعدها حالياً من أقوى بطاقات الخصومات في الدولة، وأيضاً خروجها إلى المستوى الإقليمي والعالمي ميزة كبرى لحاملي البطاقة، وانضمامنا لقائمة مزودي الخدمة يعد شرفاً عظيماً نعتز به.

وداعماً لنا للمزيد من التميز والعطاء، لاسيما وأننا وضعنا جميع خدمات المجموعة في خدمة حاملي بطاقة إسعاد، من الخصومات إلى البرامج والدورات والملتقيات والمؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في جميع فروع المراكز في دول الخليج العربية، السعودية وسلطنة عمان، وأيضاً في جمهورية مصر العربية والأردن وماليزيا والمغرب وغيرها، حيث بإمكان حاملي بطاقة إسعاد أن يستفيدوا من تلك الخصومات المميزة».

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور السعيدي، للجنة بطاقة إسعاد درعاً تذكارية، تسلمها زكريا سيف، ممثل قطاع التعليم في اللجنة، مقدماً الشكر إلى رئيس لجنة بطاقة إسعاد وجميع أعضائها، على ما تقوم به اللجنة من جهد في خدمة حاملي البطاقة أينما كانوا، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.

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