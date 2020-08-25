برنامج مرسال بشرطة عجمان ينجز 1574 معاملة في 6 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

حقق برنامج المرسال الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع النيابة العامة بعجمان نجاحاً متميزاً بإنجاز 1574 معاملة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، في كل من إمارة عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة، ليضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة عجمان في التحول الذكي في الخدمات.

وقال العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، رئيس فريق برنامج مرسال أن البرنامج الذي تم إطلاقه منذ عام 2015، وحقق نجاحاً متميزاً في تخفيف الجهد وتقليل الكلفة والوقت في إنجاز المعاملات وإصدار التصاريح بالتنسيق مع النيابة العامة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 1574 معاملة عبر برنامج مرسال خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 40% في عدد الطلبات المدخلة في برنامج مرسال من قبل مراكز الشرطة الشاملة وإدارة التحريات بشرطة عجمان والقيادات المشاركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتضمنت أوامر الضبط والتفتيش، وندب الطبيب الشرعي للإصابات والوفيات وغيرها.

دعم

وأضاف أن البرنامج أسهم بشكل كبير في دعم جودة العمل بإدارة التحريات بتعزيز سرعة الانجاز في التعامل مع قضايا البحث والتحري، وأسهم في تقليل وقت إصدار الأذونات اللازمة للعملية القضائية، وإجراءات البحث والتحري، لافتاً إلى أن المؤشر الزمني لاتخاذ القرار بطلبات اذونات التفتيش تقلص من 4 ساعات إلى 15 دقيقة حالياً، إضافة إلى انخفاض أخطاء الطريقة التقليدية في إصدار الأذونات بنسبة 4 %، مع انخفاض حالات هروب المطلوبين بنسبة 60 % نظراً لسرعة استخراج أوامر الضبط والتفتيش باستخدام برنامج مرسال.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أن القيادة العامة لشرطة عجمان تحرص على تطبيق التحول الذكي في جميع إجراءاتها وخدماتها، بما يسهم في تسريع ودعم جودة العمل الشرطي، وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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