100 مليون كيلومتر تجاوزها «مسبار الأمل»

المصدر: (دبي ــ وام)

في بشرى جديدة أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «مسبار الأمل» قطع نحو خُمس المسافة إلى المريخ، وذلك بعد شهر من انطلاقه في رحلته التاريخية.

ونشر سموه على «تويتر» صورة التقطها المسبار بواسطة جهاز تتبع النجوم، مغرداً سموه بالقول: «اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر.. المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشتري خلفنا كما في الصور.. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله.. وحفظه.. وتوفيقه.. الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت».

وقال سموه: «خلال أقل من 170 يوماً سنحتفي بإذن الله بدخول المسبار الإماراتي مدار الكوكب الأحمر.. وستصنع الإمارات فصلاً مدهشاً في تاريخ البعثات المريخية في العالم».

وأكد سموه أن المشروع سيحدث نقلة نوعيةوسيفتح آفاقاً علميةً جديدةً نحو مهمات فضائية أخرى. وقال سموه: «المرحلة المقبلة في مسيرتنا التنموية تتطلب الاستثمار العلمي الموجه في ثروتنا البشرية.. نريد عقولاً إماراتيةً تقودنا إلى المستقبل من بوابة التفوق العلمي والمعرفي».

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت فالمريخ أمامنا وزحل والمشتري خلفنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز