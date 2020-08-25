محمد بن سعود: القيادة حريصة على دعم الجهات الأمنية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم ومساندة الأجهزة الشرطية والجهات الأمنية في مختلف مواقعها لتمكينها من أداء دورها المناط بها على أكمل وجه، مستخدمة أحدث الأجهزة والتقنيات الذكية الحديثة التي تدعم مظلة الأمن والأمان في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث كان في استقباله اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام الشرطة، والعميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام، والعميد وليد علي المناعي مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمديرون العامون وكبار الضباط، وذلك للاطلاع على غرفة العمليات المتنقلة ومنصة المدينة الآمنة الذكية «سيف سيتي» بحضور علي محسن العمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة.

وثمن سمو ولي عهد رأس الخيمة المستوى المتطور الذي وصلت إليه القيادة العامة لشرطة الإمارة التي تحرص على استقدام أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية الذكية التي تسهم في تعزيز مسيرة الأمن والأمان وحماية الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أهمية الجهود التي تقوم بها الأعين الساهرة في مختلف إدارات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن آلية عمل غرفة العمليات المتنقلة التي يتم استخدامها في إدارة الأحداث ميدانياً ما يوفر الوقت والجهد.

وكرّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي في ختام الزيارة سعادة علي العمري محسن العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة «الشركة المطورة والمنفذة لهذه المشاريع».

من جهته ثمن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي حرص سمو ولي عهد رأس الخيمة على الدعم الدائم والمتواصل للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تسعى بكل ثقلها لاستقطاب الكفاءات الشرطية المتميزة.

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