قرقاش: معاهدة السلام تأتي في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن معاهدة السلام مع إسرائيل تأتي في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات، مشيراً إلى سلسلة من الخطوات في هذا الإطار من زيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ومشروع الطاقة النووية السلمية، واستكشاف كوكب المريخ عبر «مسبار الأمل».

قرارات وفرص

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، في «تغريدة»: «معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات». وأضاف معاليه: «زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية، واستكشاف المريخ، كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها».

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