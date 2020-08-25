نتانياهو: المعاهدة مع الإمارات نعمة للسلام والاستقرار

المصدر: القدس - وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، في القدس، أن معاهدة السلام مع دولة الإمارات، نعمة للسلام والاستقرار الإقليمي.

وأعرب بومبيو ونتانياهو عن أملهما أن تعقد دول عربية أخرى معاهدات سلام مع إسرائيل.

ويزور بومبيو إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام.

وأكد بومبيو، في تغريدة على هامش لقائه نتانياهو، أن «معاهدة إبراهيم» اختراق دبلوماسي تاريخي سيؤدي إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وهو شهادة على تميز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي عقده مع نتانياهو في القدس «آمل أن أرى دولاً عربية أخرى تنضم» لتوقيع معاهدات سلام. من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المعاهدة مع الإمارات بأنها «نعمة للسلام والاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «أعتقد أن ذلك ينبئ بحقبة جديدة حيث يمكن أن تقوم دول أخرى بالخطوة ذاتها». وقال نتانياهو أيضاً «آمل أن يكون لدينا أخبار سارة في المستقبل القريب».

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