العويس ووزير الصحة الإسرائيلي يبحثان التعاون بشأن «كورونا» والأبحاث الطبية

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع اتصالاً هاتفياً أمس مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وناقش العويس وإدلشتاين سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء «كوفيد 19» (كورونا).

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية وخاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال العويس: «في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي والتي ستصب في مصلحة الإنسانية».

ورحب بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين والإنسانية جمعاء.

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