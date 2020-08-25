استئصال بنكرياس متهالك لمريضة عبر «المنظار الجراحي»

المصدر: دبي - البيان

تمكن أطباء في مستشفى راشد من استئصال بنكرياس متهالك لمريضة في العقد الثالث من العمر عبر تقنية المنظار الجراحي كأول عملية من نوعها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة دبي.

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة المناظير المتقدمة بمستشفى راشد: «إن استخدام تقنية المنظار الجراحي في استئصال البنكرياس يعد قفزة نوعية في هذا المجال، الأمر الذي يساعد على تقليل المضاعفات المحتملة، وتسريع شفاء المريض وخفض التكلفة العلاجية».

وأضاف: «تعامل الفريق الطبي بمستشفى راشد مع حالة مرضية وصلت إلى المستشفى تعاني من التهابات حادة وتهتك في البنكرياس وتجمع كبير للصديد والسوائل في منطقة البطن، أثر بشكل سلبي على التنفس ووظائف القلب، وحدوث نقص في التروية الشريانية تسبب في تلف أجزاء كبيرة من البنكرياس، مما تطلب تدخلاً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتها.

حيث باشر الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص الدقيق للحالة المرضية، وإعطاء المضادات الحيوية تمهيداً لإجراء العملية باستخدام المنظار الجراحي. كما تم تشكيل فريق طبي من أقسام العناية المركزة، والأمراض الباطنية، والجراحة العامة، والأشعة التداخلية، والتخدير والتمريض».

وأوضح الدكتور المرزوقي:«أن العملية التي استغرقت ساعتين تحت التخدير العام تم خلالها استئصال الأجزاء التالفة من البنكرياس بواسطة المنظار الجراحي ودون الحاجة لشق منطقة البطن حيث تم الوصول بالمنظار لمنطقة الالتهاب بالبنكرياس من خلف الغشاء البروتوني من جهة الظهر وإجراء الاستئصال الكامل للأجزاء الميتة من البنكرياس»، مشيراً إلى نجاح العملية وتحسن المريضة التي بدأت بالتعافي والاستعداد لمغادرة المستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور علي خماس استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى راشد إن إجراء هذا النوع من العمليات يعد استمرارية للنهج المعتمد في القسم من حيث تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، موضحاً أن 90% من عمليات الجراحة بمستشفى راشد يتم إجراؤها حالياً بتقنية المنظار الجراحي، مؤكداً أن قسم الجراحة العامة بالمستشفى يعد من أهم المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في استخدام هذه التقنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز