ضاحي خلفان يوجّه بتنظيم دورات صيفية للشباب

المصدر: دبي- البيان

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بوضع خطة لعمل دورات صيفية تدريبية مقبلة للشباب، لاستهداف شريحة الأحداث، تتضمن مدخلات ومخرجات، ويشرف عليها متخصصون، وتشتمل على العديد من التخصصات كالصحافة والإعلام، والإخراج الصحفي، وفن الرسم وغيرها، بهدف إخراج نخبة من الشباب يتمتعون بمهارات عالية، على أن يتم قياس أثر التدريب عليهم في نهاية كل دورة.

حضور

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، الاجتماع 60 للجمعية، للدورة السابعة، والذي عقد «عن بعد»، صباح أمس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتم خلاله استعراض أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال ومنها: التصديق على محضر الاجتماع السابق.

وبحث الاجتماع تصميم موقع ومنصة تفاعلية للجمعية على شبكة الإنترنت، وعرض القيم لبرنامج «لمن يهمه الأمر»، الذي تشرف عليه الجمعية، ويقدمه للإذاعة الدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية. كما بحث الاجتماع عدداً من المواضيع والاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء، ومنها عمل دراسة ميدانية حول الأحداث على مستوى الدولة، ومناقشة أنشطة فرع الفجيرة في الفترة المقبلة، ومبادرة 100 عمل إيجابي، والفعاليات الأخرى، التي قامت بها الجمعية مؤخراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز