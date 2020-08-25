بلدية الظفرة تتابع مشاريع البنية التحتية بمدينة زايد

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

تتابع بلدية الظفرة سير العمل بمشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مدينة زايد، وتشمل مشروع تأهيل البنية التحتية في حوض غرب 3 ومشروع إنشاء البنية التحتية في حوض 18 وحوض بينونة، ووجهت البلدية بضرورة إنجاز المشاريع وفق الخطط المعتمدة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في إمارة أبوظبي لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا.

ويأتي تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمنطقة الظفرة في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة.

وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تترجمها توجيهات وأوامر القيادة. وتهدف مشاريع البنية التحتية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لعدد 417 قسيمة سكنية، منها 100 قسيمة سكني-تجاري في حوض غرب 3 و252 أرضي سكنية في حوض 18 و65 أرض سكنية في حوض بينونة، بالإضافة إلى قسائم الخدمات والمرافق العامة.

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