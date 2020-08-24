«علاج كوفيد 19 بين التطوير وبروتوكولات التنظيم» ندوة دولية لـ«تريندز»

المصدر: دبي - البيان

يعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة دولية عن بُعد يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 في تمام الـ7 مساءً بتوقيت الإمارات، تحت عنوان: «علاج دولي مضاد لفيروس كوفيد 19: بين جهود التطوير وبروتوكولات التنظيم»، وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والعربية.

ويدير الندوة الدكتور زياد يعقوب نجار مدير العمليات الإقليمي لدى «فيزاميد الألمانية لحلول الرعاية الصحية» ومستشار سابق لدى منظمة الصحة العالمية وخبير في الصحة العامة.

ويشارك في هذه الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي وصناعة الأدوية منهم د. ميليتا فوينوفيتش – ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ود. جِل هورويت - المدير التنفيذي للعمليات الاستراتيجية لدى مختبر المناعة الجزيئية في جامعة روكفلر، الولايات المتحدة، وديفيد زِغدون – المدير التنفيذي لشركة ميغفاكس، ميغال - معهد الجليل للبحوث من إسرائيل، ود. نوال الكعبي – استشارية الأمراض المعدية، ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، دولة الإمارات.

وتندرج هذه الندوة في إطار جهود مركز «تريندز» وحرصه على إلقاء الضوء على الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى لقاح وعلاج آمن لفيروس «كوفيد 19»، وخاصة مع توجه العديد من دول العالم إلى إعادة فرض تدابير صحية ووقائية في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع عدد الوفيات بالوباء، وفي ظل توقعات منظمة الصحة العالمية باستمرار تداعيات «كوفيد 19» لفترة طويلة.

وستركز الندوة على الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى علاج لـ«كوفيد 19» في ظل حالة السباق المحموم بين شركات الأدوية الكبرى في العالم لإنتاج لقاح وعلاج آمن لـ«كوفيد 19»، خاصة بعدما أعلنت روسيا أنها ستبدأ في إنتاج لقاح كورونا الروسي «سبوتنيك» في شهر سبتمبر المقبل، والذي طوّره مركز «نيكولاي غاماليا» لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية.

ويذكر، في هذا السياق، أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هناك أكثر من 165 لقاحاً عمل على تطويره علماء من مختلف دول المعمورة، من بينها 31 لقاحاً دخل مرحلة التجارب السريرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز