«اجتماعية الشارقة» تختتم «مبادرون» بـ 1164 ساعة تطوعية

المصدر: الشارقة – البيان

اختتمت إدارة التلاحم بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، برنامجها التطوعي «مبادرون 3» الهادف إلى غرس القيم التطوعية لدى الشباب والفتيات للفئات العمرية ما بين 13 و17 عاماً.

وخلال البرنامج تم تنفيذ 1164 ساعة تطوعية، بواقع 164 ساعة تطوعية نفذها المتطوعون المشرفون، فيما نفذ الشباب والفتيات نحو 1000 ساعة تطوعية احتوت على برامج وفرص تطوعية، وأعمال ومهارات إدارية ومهنية ومجتمعية، على مستوى إمارة الشارقة، وذلك خلال فترة امتدت من 16 إلى 20 أغسطس من الشهر الجاري.

وبلغ إجمالي عدد المتطوعين نحو 64، بواقع 14 متطوعاً من المشرفين، و50 متطوعاً من الشباب والفتيات على مستوى إمارة الشارقة ومدنها من خلال أفرع الدائرة الثمانية، وهي مدينة الشارقة، ودبا الحصن، والذيد، والمدام، ومليحة، والحمرية، وكلباء، وخورفكان، والبطائح.

و قالت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، تسعى الدائرة من خلال هذه النسخة من «مبادرون» بهدف استثمار وقت فراغ الشباب وتعويدهم على الأعمال التطوعية، لا سيما مع الفترة الحرجة التي مرت على الأطفال والشباب بالجلوس في البيت، ما تعد هذه المبادرة فرصة مثالية لتعويد الشباب نفسياً على الأجواء الخارجية وبالأخص مع استقبال العام الدراسي الجديد.

وأشارت مدير إدارة التلاحم المجتمعي إلى أن البرنامج التطوعي تضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات، نفذت خلالها سلسلة من غرس القيم والأخلاق المجتمعية والتطوعية، أبرزها «قيمة العمل التطوعي ومساعدة الآخرين»، وكذلك تنفيذ ورشة حرفية لصناعة دعامة للكمام، فيما تم تنفيذ فرصة تطوعية لتعزيز توعية المصلين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد.

كما تضمن البرنامج «قيم الولاء والانتماء للوطن» و«كلنا مسؤولون» لتوزيع دعامات الكمامات على خط الدفاع الأول، بالإضافة إلى «الالتزام والتنظيم» وكذلك فرصة «جرعة وقاية».

والتي يتم فيها توزيع صناديق التعقيم في مواقع مجتمعية محددة، علاوةً على ذلك، تناول البرنامج التطوعي غرس قيمة «العمل الجماعي وحب الخير»، وتوزيع مختلف أنواع الوجبات الغذائية والمشروبات الباردة إلى العمال، فيما اختتم البرنامج التطوعي بموضوع «بر الوالدين»، حيث يتم تنفيذ فرصة تطوعية افتراضية للتواصل مع كبار السن المقيمين بدار رعاية المسنين، وذلك ضمن فرصة «بركة الدار».

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