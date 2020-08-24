50 ألف متر مربع أنجزت زراعتها في شارع المنتزه بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت بلدية مدينة الشارقة بحضور ثابت الطريفي مديرها العام ومساعدي المدير العام، ولفيف من المسؤولين، زيارة تفقدية لشارع المنتزه في مدينة الشارقة للاطلاع على الأعمال الزراعية المنجزة والتي نفذتها من خلال قطاع الزراعة والبيئة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة الرقعة الخضراء وتشجيع الزراعة والاهتمام بها.

وخلال الزيارة أكد ثابت الطريفي أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بالزراعة وتعمل على زيادة المسطحات الخضراء وفق خطة سنوية وتنفيذ مشاريع زراعية في مختلف مناطق الإمارة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وقد انتهت البلدية مؤخراً من إنجاز أعمال الزراعة في شارع المنتزه، بتوفير العشب الطبيعي وزراعة أنواع مختلفة من النباتات والزهور، والأشجار والشجيرات على مساحة تقدر بأكثر من 50 ألف متر مربع شملت زراعة الجزيرة الوسطية وجانبي الطريق.

وأوضح الطريفي أن المشروع يعكس حرص البلدية على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، والتي تعمل وفق منظومة عمل حكومي مشترك لتحقيق رؤية الإمارة الباسمة وأهدافها التنموية والتطويرية.

من جانبه نوّه المهندس حسن التفاق إلى أن البلدية قامت خلال هذا المشروع بإعادة زراعة دوار الشيخ محمد بن صقر القاسمي بالمسطحات الخضراء وأشجار النخيل والزهور على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تم توفير أكثر من 300 موظف من مهندسين وفنيين وعاملين لإنجاز المشروع كاملاً .

والذي استمر العمل به على مدار 2000 ساعة عمل تم خلالها وضع مغطيات التربة وزراعة المسطحات الخضراء والزهور الموسمية، و50 ألف شجرة من أشجار النخيل والأشجار والشجيرات المزهرة، واستخدام أكثر من 500 طن سماد عضوي، واستعمال مئات المركبات الثقيلة والخفيفة ومختلف الآليات والمعدات، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتنفيذ أعمال شبكة ري آلية بالكامل مع نظام تحكم ذكي لضبط معدلات الريّ وتوقيتها وفق الاحتياجات الفعلية للنباتات والتحكم بها عن بعد.

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