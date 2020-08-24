توقعات الطقس في الإمارات غدا

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا.

وقد تظهر بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر و يصبح الطقس رطبا ليلا و صباح "الأربعاء" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شمالا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.. و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثاني عند 06:14 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 00: 19.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 13:51 و المد الثاني عند الساعة 03:38 و الجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثاني عند الساعة 20:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 33 75 25

دبي 42 32 85 30

الشارقة 43 32 85 30

عجمان 42 31 80 25

أم القيوين 41 32 80 25

رأس الخيمة 42 32 85 30

الفجيرة 35 31 80 55

العين 44 32 55 20

ليوا 48 29 80 20

الرويس 38 31 80 25

السلع 40 32 80 20

دلما 37 32 80 40

طنب الكبرى 37 31 85 40

طنب الصغرى 37 31 85 40

أبوموسى 37 31 85 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز