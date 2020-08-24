«زاجل» تقدم خصومات بـ 20% و 30% لحاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، شركة «زاجل» لخدمات الطرود البريدية والنقل السريع، إلى برنامج الخصومات الذي تقدمه لحاملي البطاقة، مقدمة بذلك خصماً تضمنته استمارة تقديم العروض التي اعتمدتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد.

وتفصيلاً، يحصل حاملو البطاقة بموجب الاتفاق على خصم بنسبة %30 على خدمات توصيل الطرود الداخلية غير الحكومية، وبنسبة %20 على خدمة توصيل الطرود الخارجية، وبالمقابل تلتزم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن شركة «زاجل» في موقعها الالكتروني، وعبر منصاتها الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال العروض إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

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