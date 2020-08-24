العويس ووزير الصحة الإسرائيلي يبحثان هاتفيا التعاون في مجالات الصحة والأبحاث ومكافحة كورونا

المصدر: وام

أجرى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع اتصالا هاتفيا اليوم "الإثنين" مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وناقش العويس وإدلشتاين سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19 (كورونا).

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية و الطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال العويس: "في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي و التي ستصب في صالح الإنسانية" .. ورحب بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين و الإنسانية جمعاء.

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