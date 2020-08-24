"جمارك دبي" تنظم مزادا علنيا في قرية الشحن الخميس المقبل

المصدر: دبي – البيان

تنظم جمارك دبي ممثلة في إدارة مراكز الشحن الجوي، أول مزاد علني منذ ظهور جائحة كورونا، وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ملزمة، حفاظاً على صحة وسلامة المشاركين في المزاد، وسوف تنطلق فعاليات المزاد رقم 1/ 2020 لقرية دبي للشحن ودناتا على البضائع التي لم تخلص من أصحابها في مركز جمارك قرية الشحن "بلوك 1410- B " يوم الخميس القادم الموافق 27 أغسطس 2020 في تمام الساعة 9 صباحاً.

وتشمل بضائع المزاد ملابس، قطع غيار إلكترونية، أحذية، هواتف متحركة، اكسسوارات طبية، وذلك وفق شروط حددتها جمارك دبي وهي، معاينة البضائع كما هي في مستودع المزاد وذلك أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء 23-24-25 أغسطس الجاري، ودفع مبلغ 10% من قيمة البضاعة المرسى عليها نقداً مقدماً غير قابل للرد، وسيتم بيع كل مجموعة من البضائع على مجموعات أو كل مجموعة على حدة، ويجب على من يرسو عليه المزاد القيام بنقل البضائع خلال 5 أيام من تاريخ المزاد وسوف يتم حجز أية بضائع وبيعها بالمزاد التالي إذا لم يتمكن من رسى عليه المزاد من إزالتها خلال المدة المحددة.

وقال صالح الشامسي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، إن الإعلان عن إجراء المزادات بجمارك دبي يتم بشفافية وبإجراءات قانونية محددة مسبقاً، ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالدائرة والسياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني، التي أصدرتها دائرة جمارك دبي منذ عام 2008، انطلاقاً من الحرص على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن موعد ومكان المزاد على الموقع الإلكتروني لجمارك دبي، ويمكن للمزايدين معاينة البضائع المطروحة في المزاد في التواريخ المحددة.

ومن جانبه أكد عبد الرحمن موسى عاشور ضابط تفتيش أول مسؤول المزادات في مراكز الشحن الجوي، أن جمارك دبي وفي أول مزاد علني منذ ظهور جائحة كورونا عالمياً، ستطبق إجراءات وتدابير احترازية ملزمة لكافة المشاركين بالمزاد، كالالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن مترين، كما ستوفر الإدارة المواد المعقمة في منطقة المزاد بصفة مستمرة، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة المشاركين قبل الدخول إلى المنطقة المخصصة للمزاد وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وعن السياسة الجمركية لعرض البضائع بالمزاد قال عاشور، "تتم عملية المزاد لبيع البضائع المحجوزة والبضائع المودعة في المستودعات الجمركية العامة والخاصة بعد انتهاء مدة الإيداع المسموح بها وفق السياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني والمعتمدة لدائرة جمارك دبي.

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