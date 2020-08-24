بدعم من الإمارات.. الهلال الأحمر يواصل خدماته في حضرموت

المصدر: وام

بدعم من دولة الإمارات، تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الرعاية الطبية لسكان مختلف مناطق محافظة حضرموت على مدار الأسبوع حتى نهاية العام الحالي.

ففي منطقة الخزان بمديرية المكلا، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرعاية الطبية لـ160 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن، حيث جرى معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلاً عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي، ومنها علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

ويأتي مشروع "العيادات المتنقلة" لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية حيث تقدم خدماتها الميدانية في مناطق ومديريات محافظة حضرموت.

وأعرب أهالي المناطق التي زارتها العيادة المتنقلة عن شكرهم لدولة الإمارات على وقوفها الدائم إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ هذا المشروع الإنساني بمناطقهم، استمراراً لنهج العطاء المتأصل الذي رسخه له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجة القيادة الرشيدة للدولة لتتواصل مسيرة الخير داعمة الشقيق والصديق.

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