"صندوق خليفة" يطلق مبادرة حقوق الامتياز "فرانشايز"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن "صندوق خليفة" عن الانتهاء من إطلاق مبادرة حقوق الامتياز" فرانشايز" لعام 2019-2020، التي تضمنت تمكين 3 شركات وطنية تحت مظلة الصندوق بتكلفة إجمالية بلغت نحو 775 ألف درهم، بهدف تحفيز بيئة الأعمال من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وبانضمام كل من شركة "أماريليس فلاورز"، وشركة "رفيق"، وشركة "رولينج ويلز"، أصبح مجموع المشاريع التي حصلت على امتياز العلامات التجارية منذ إطلاق المبادرة 13 مشروعاً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 3,7 ملايين درهم.

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