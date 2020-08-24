"تاكسي دبي" تستعد لخدمة النقل المدرسي بإجراءات احترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، عبر اتباعها منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا اجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد لدى تقديمها خدمة النقل المدرسي للطلاب، وذلك في إطار توجهات القيادة الرشيدة بتوفير أقصى درجات الوقاية الصحية لطلاب المدارس.

وقال مروان الزرعوني، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي: "في خطوة تهدف الى تعزيز ثقة أولياء الأمور في ارتياد ابنائهم حافلات النقل المدرسي مجدداً، قامت المؤسسة بعدد كبير من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب من تداعيات جائحة كورونا، منها جدولة برامج لتعقيم الحافلات باستمرار قبل وبعد نزول الطلاب، تحديد طاقة استيعابية تتمثل بــ 50% فقط من مجمل عدد الطلاب في الحافلة، إضافة الى قياس درجة حرارة كل طالب من جانب مشرفة الحافلة قبل صعوده إلى متنها".

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في خدمة النقل المدرسي بلغ 18 ألفاً و608 طلاب موزعين على أكثر من 400 حافلة ذكية تابعة لأسطول المؤسسة تاكسي دبي، إضافة الى أن مجمل عدد المدارس المتعاقد معها في إمارة دبي وصل إلى 21 مدرسة جسّدوا مدى رضاهم عن خدماتنا المتميزة لتوصيل الطلاب، خاصةً أن نجاح الخدمة يعود أيضاً الى اختيار سائقي نقل مدرسي البالغ عددهم 408 سائقين مدربين على مهارات قيادة حافلاتنا الذكية، إضافة الى توفر مشرفات في جميع حافلاتنا وعددهم 129 مشرفة وهن مؤهلات للتعامل مع الطلاب من جميع الفئات العمرية، وحاصلات على دورات تدريبية لكيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة وحاصلات على شهادات معتمدة من مؤسسة دبي للإسعاف في الإسعافات الأولية وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة، بهدف ضمان توفير خدمة استثنائية للطلبة.

وأكد الزرعوني أن الحافلات المدرسية مزودة بمختلف الأنظمة التقنية الهادفة إلى مراقبة ومتابعة الحافلات والطلاب لتوفير الأمن والسلامة، منها الكاميرات، وجهاز الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلاب، وزر الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الالكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS ، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID، كما تتمتع بنظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك، ولقد تم اختيارها وفقاً لأعلى معايير جودة السلامة العالمية.

وعن كيفية طلب الخدمة، أشار إلى أنه تتوافر منصة: schoolbus.dubaitaxi.ae/parentportal التي تعمل على مساعدة أولياء الأمور في عملية الدفع الإلكتروني وتسجيل أبنائهم في الخدمة وتحديث بياناتهم، كذلك تتيح عملية تتبع حركة الطالب والحافلة وتحديد موقع الصعود والنزول من الحافلة، بالإضافة إلى ميزة قياس مؤشر السعادة ونسبة الرضا الخاص بأولياء الأمور. كما تدعم الخدمة التطبيق الذكي DTC school bus المتوفر على متاجر تطبيقات غوغل وآيفون، الذي يعمل على تتبع حركة الطلاب والحافلات عن طريق نظام GPS في الهواتف الذكية.

وأكد أن مؤسسة تاكسي دبي تصبو إلى أن تكون محل ثقة الطلبة وأولياء الأمور، والاختيار الأول في مجال النقل المدرسي الذكي لأكبر عدد من المدارس والجامعات في إمارة دبي، تحقيقاً لاهم غاياتنا الاستراتيجية المتمثلة بإسعاد الناس والتشغيل المتميز.

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