حميد النعيمي وولي عهده يهنئان شرطة عجمان بفوزها في جائزة وزير الداخلية للتميز

المصدر: وام

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط والأفراد لفوزهم بخمس جوائز ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الخامسة.

والجوائز هي جائزة أفضل جهة رائدة على مستوى القيادات الشرطية كأسعد بيئة عمل وجائزة نجوم التميز في وزارة الداخلية وجائزة أفضل موظف مبتكر للرائد خليل إبراهيم الحمادي وجائزة الفكرة الابتكارية " قناص الإمارات " للمساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني وجائزة أفضل موظف مدني هندسي للمدني ياسر أحمد اليازوي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وولي عهده بديوان الحاكم، سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والضباط والأفراد الفائزين بالجوائز بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم وعدد من كبار المسؤولين.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بهذا الإنجاز والذي يدل على الجهود الكبيرة التي يبذلها كل منتسبي شرطة عجمان والذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى هذه الجوائز وهذا التميز الذي يتشرف به كل أفراد الشرطة في الإمارات عامة وعجمان خاصة.

وقال سموه إن الفوز بجوائز وزير الداخلية للتميز لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الشرطة سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً، داعياً العاملين في السلك الشرطي كافة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لتحقيق المزيد منها وذلك من خلال تكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة.

من جهته بارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لقيادة عام شرطة عجمان تلك الإنجازات، واصفاً هذا الفوز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تتلقاه أجهزتنا الأمنية من قيادتنا العليا ونتيجة طبيعة للتوجيهات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي جعل التميز في الأداء هدفا استراتيجيا يأتي في مقدمة أولويات العمل الأمني والشرطي.

وأكد أن هذا الفوز المستحق يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي شرطة عجمان ودافعا لمواصلة مسيرة العمل والعطاء لتطوير الأداء الشرطي كما يضع أجهزة الشرطة أمام استحقاقات جديدة تدفعها إلى مزيد من الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار لهذا الوطن في ظل قائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

من جانبه، أهدى اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، معرباً عن سعادته لاستقبال سموهما للفائزين الذي سيكون حافزاً لتقديم الأفضل في المستقبل، مؤكداً أن الفوز بتلك الجوائز لم يأتِ إلا من خلال توجيهات ودعم ومساندة وتشجيع سموه وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الذي يسعى مع كبار القادة للحصول على أكبر عدد من الجوائز التي ترفع من سمعة وشأن الإمارة.

وأكد أن هذا الإنجاز وفوز شرطة عجمان بالعديد من جوائز وزير الداخلية للتميز يأتي نتيجة لهذا الدعم والتنظيم المؤسسي والتركيز على الجودة في تقديم الخدمات والتعامل مع الآخرين وتجسيدا للاهتمام البالغ والرعاية في دعم ومساندة مسيرة التميز التي عززت الارتقاء بمستوى القيادة وتميزها.

وقال القائد العام لشرطة عجمان إن هذا الانجاز جاء كذلك بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة لنا في كل أعمالنا مما شكّل دافعاً للمنتسبين لبذل المزيد من الجهود لمواصلة مهامهم وتميزهم في أداء واجباتهم الأمنية، وذلك من خلال وضع أرقى أنظمة العمل وأفضلها وصولا لأسعد بيئة عمل وسعياً للتميز في الأداء ما أثمر عن الفوز بهذه الجوائز، معبراً عن شكره لسعادة المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط وجميع منتسبي شرطة عجمان والفائزين على جهودهم المتميزة.

وجدد القائد العام لشرطة عجمان العهد للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده بمواصلة العمل بجد وإخلاص وتفان لتحقيق أرقى وأعلى درجات الأمن والاستقرار في الإمارة.

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