99.9 % ارتفاعاً في عدد الساعات التطوعية في برنامج دبي للتطوع

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة تنمية المجمع في دبي عن ارتفاع في عدد الساعات التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع بنسبة 99.9% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما ارتفع عدد المتطوعين النشطين بنسبة 53.6% خلال الفترة نفسها.

وبينت الهيئة أن فترة الحجر المنزلي والإجراءات الاحترازية أسهمت بشكل كبير في ارتفاع نشاط المتطوعين، بسبب الحاجة إلى الجهود التطوعية لتلبية طلبات الفئات الأكثر عرضة للضرر، ووجود وقت أكثر لدى المتطوعين يتنيح لهم المشاركة في الأعمال المجتمعية.

وقال أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، إن الأرقام تبشر بوعي أفرد المجتمع، وخاصة الشباب، بـأهمية العمل التطوعي وحرصهم على المشاركة في البرامج التي تعزز من التماسك والتكافل الاجتماعي واستثمار أوقات الحجر بشكل إيجابي لمساندة ودعم الفئات الأكثر عرضة للضرر مثل كبار السن.

وبيّن جلفار أن عدد المتطوعين النشيطين خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وصل إلى 29661 متطوع، من مختلف الأعمار والجنسيات، كما انضم إلى البرنامج خلال الفترة نفسها 2201 متطوع جديدة و35 جهة تطوعية جديدة.

وقال: "وصل عدد الساعات التطوعية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 245232 ساعة مقارنة بـ122685 ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 99.9%، وقد أدت البرامج المجتمعية النشيطة للهيئة وللجهات الحكومية والخاصة خلال أزمة جائحة كورونا دوراً في تعزيز هذه النسبة وتطوير دور العمل التطوعي في اتجاه خدمة أفراد المجتمع".

وارتفع عدد الفعاليات التطوعية التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 27.7% من 661 فعالية في عام 2019، لتصل إلى 844 فعالية خلال الفترة نفسها من عام 2020، تم تنظيمها من قبل جهات حكومية وخاصة، أبرزها شرطة دبي وهيئة الصحة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وبينت الهيئة أن أبرز الفعاليات التطوعية التي استقطبت مشاركة المتطوعين كانت مبادرة "نتواصل ونحمي" المخصصة لحماية ورعاية وتأمين طلبات كبار المواطنين والمقيمين خلال وجودهم في المنازل أثناء الجائحة التي شارك فيها نحو (1425) متطوعاً.

وأسهمت منصة برنامج دبي للتطوع الذكية وصفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني للهيئة في تسهيل وصول المتطوعين وتعريفهم بالمبادرات المطروحة وتسهيل انضمامهم للبرامج، كما تمكنت الهيئة من تقديم البرامج التدريبية لهم عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، لتدريبهم على الاحتياجات والمهام المطلوبة لكل عمل تطوعي.

وتواصل هيئة تنمية المجتمع تقديم ورشات تعريفية عن التطوع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، بما يسهم في تسليط الضوء لدى أفراد المجتمع على التطوع كأحد أهم الاستثمارات الفردية والمؤسسية خلال فترات الأزمات.

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج دبي للتطوع زيارة صفحة البرامج على الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع:

https://www.cda.gov.ae/ar/pages/default.aspx

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