«إسلامية دبي» تبحث التعاون مع «أوقاف الشارقة»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برئاسة أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة بالإنابة، دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وذلك على هامش المرسوم الأميري الصادر بشأن ترقية عبدالله خليفة يعروف السبوسي إلى درجة رئيس دائرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدائرتين واستحداث آليات عمل غير تقليدية لرفع مؤشر العمل الخيري في الإمارتين، إضافة إلى عرض الوفد لآلية تنظيم العمل الخيري في دبي.

وضم الوفد الزائر لإسلامية دبي كلاً من بطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، محمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية، الدكتور أحمد محمد الحبتور ـ مدير إدارة الزكاة وشؤون الصدقات، عبدالله محمد الخبي، مدير إدارة المشاريع الخيرية بالإنابة، طارق العوضي، رئيس قسم متابعة وتطوير المؤسسات والفعاليات الخيرية، وكان في مقدمة مستقبلي الوفد، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وعمر البدواوي، مدير مكتب الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية ومديري المناطق.

وقدم المهيري التهنئة لعبدالله السبوسي لترقيته من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن قرار سموه ينم عن حكمة وحسن تقدير للأمور، للارتقاء بالمجتمع. وأضاف المهيري خلال الزيارة أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تتطلع بشكل دائم إلى تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة ذات العلاقة.وقال مدير الدائرة بالإنابة: نسعى إلى تعزيز وإرساء أسس العمل الخيري.

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