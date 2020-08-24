«بوليتكنك أبوظبي».. تخصصات واعدة تؤهل الكوادر الوطنية للمستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

يوفر «بوليتكنك أبوظبي» التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حزمة من التخصصات الواعدة التي تلبي احتياجات سوق العمل بما يواكب جهود الدولة نحو ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة.

ومؤخراً نجح «بوليتكنك أبوظبي» في الحصول على الاعتماد الدولي من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) وذلك في هندسة وصيانة الطائرات وكذلك الاعتماد الأمريكي في التكنولوجيا الهندسية وفقاً للدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي.

وقال النقبي إن حصول البوليتكنك على هذا الاعتماد الدولي يعكس جودة التخصصات العلمية وارتباطها بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل.. مشيراً إلى أن بوليتكنك أبوظبي يواصل استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالتخصصات المختلفة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 27 أغسطس الجاري في فرعيه بأبوظبي والعين وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.adpoly.ac.ae.

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