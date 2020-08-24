برعاية أم الإمارات.. مؤتمر «دور المرأة» يبرز جهود المواطنات في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشارك منظمتا الأمم المتحدة واليونيسكو في مؤتمر «دور المرأة في تعزيز قيم التعايش»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بعد غد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار «استشراف إسهامات المرأة في الخمسين».

وأكدت عفراء الصابري المدير العام بمكتب معالي وزير التسامح والتعايش أن المؤتمر يأتي تأكيداً لإبراز جهود المرأة الإماراتية والاعتزاز بدورها الكبير في مسيرة التنمية الحضارية للدولة، مشيرة إلى مشاركة العديد من القيادات العالمية بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، وعدد من القيادات النسائية العربية، إضافة إلى القيادات النسائية الإماراتية البارزة، ويركز المؤتمر على تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي كسفيرة للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من خلال ثلاث جلسات افتراضية منفصلة.

وأوضحت أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حريص على أن يظهر المؤتمر بالصورة التي تليق باسم الشيخة فاطمة بنت مبارك كراعية للحدث، وبدور وزارة التسامح والتعايش في تعزيز القيم الإنسانية الأصيلة، مؤكدة متابعته المستمرة لكل تفاصيل المؤتمر، الذي يحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

نجاحات

منى المري

ويلقي المؤتمر الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وقدرتها على الإنجاز، حيث يستضيف منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيس نادي دبي للصحافة.

مي الجابر

والدكتورة مي الجابر رئيسة مبادرة صحة المرأة، والتي كرّست حياتها المهنية من أجل الصحة العامة، وخاصة ما يتعلق بالمرأة، وكانت ولا تزال في مقدمة الصفوف لمواجهة «كوفيد 19»، واللتين تتحدثان عن تجربتهن، ودور «أم الإمارات» في تمكين المرأة، إضافة إلى ما يمكن أن تسهم به المرأة بشكل عام والمرأة الإماراتية بصفة خاصة فيما يتعلق بتعزيز قيم التسامح والتعايش على صعيد المجتمعات، ورسالتهن للأجيال القادمة.

ودعت عفراء الصابري كل الفئات، ولا سيما وسائل الإعلام المختلفة، للمشاركة في الحدث، والإسهام في إيصال رسالته للجمهور الإماراتي والعربي والعالمي بمختلف اللغات، مؤكدة أن المؤتمر سيتم بثه عبر وسائل التواصل المجتمعي الخاصة بالوزارة وعبر قناة اليوتيوب على الهواء مباشرة، باللغتين العربية والإنجليزية، مهنئة المرأة الإماراتية سواء التي تعمل على تنشئة الأجيال الجديدة في بيتها، أم تلك التي تتقدم الصفوف في مختلف مجالات العمل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكدت أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك وجه بأهمية أن تحظى كل الفئات بفرصة المشاركة، سواء من جيل الرواد، أم القيادات النسائية الحالية أم أجيال الشباب، إضافة إلى اهتمام معاليه بمشاركة عالمية واسعة تمثلت في قيادات نسائية عالمية وقياديات بالأمم المتحدة والمنظمات العالمية، وذلك لتحقيق الثراء في المناقشات والمحتوى المعرفي للمؤتمر، وتبادل التجارب العالمية، وشرح ملامح تجربة الإمارات الناجحة لتمكين المرأة التي قادتها «أم الإمارات»، على مدى نصف قرن، وكان من ثمراتها قياديات في مختلف المجالات، ونجاحات تحدث عنها العالم أجمع.

برنامج المؤتمر

الأميرة لمياء بن ماجد آل سعود

إيرينا بوكوفا

عفراء الصابري

ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس

وعن برنامج المؤتمر وأهم المتحدثين قالت عفراء الصابري: إن المؤتمر يضم 3 جلسات، تتناول الأولى «المرأة وقيم التعايش والتسامح في المستقبل» من خلال توضيح دَوْرَة تشكُّل القيم لدى الفرد، ودور المرأة «كأم» في غرس القيم الأصيلة والحفاظ عليها، إضافة إلى دورها في سوق العمل، وشرح أهمية دور «أم الإمارات» في تمكين المرأة من أداء هذا الدور، ويتحدث فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والأميرة لمياء بن ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وإيرينا بوكوفا رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية بألمانيا والمدير العالم السابق باليونيسكو، وماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى آخر متحدث في الجلسة الأولى البارونه فلويلا بنيامين الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة السيدة القائد التي تتناول قيم التسامح والتعايش عالمية وليست محصوره بمجتمع محدد، ودور المرأة في نشر وتعزيز هذه القيم وخصوصاً الإماراتية.

حصة بو حميد

وأفادت بأن الجلسة الثانية خُصصت لرصد دور المرأة الإماراتية في خمسين عاماً، عبر إبراز مكانتها المتميزة وإنجازاتها المتواصلة، وجهود «أم الإمارات» المقدرة لتمكين المرأة في مختلف المجالات المحلية والعالمية، والآفاق المستقبلية للمرأة الإماراتية في الخمسين عاماً المقبلة، وتتحدث فيها معالي حصة بو حميد وزير تنمية المجتمع، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، والدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، كنموذج ناجح لتمكين المرأة الإماراتية ونجاحاتها.

سارة الأميري

جاكلين أونيل

وأضافت المدير العام بوزارة التسامح والتعايش أن الجلسة الثالثة ستركز على برامج ومبادرات تمكين المرأة للإسهام في صناعة المستقبل، ويتحدث بها معالي سارة الأميري وزير الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومنى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والسفيرة جاكلين أونيل سفير منظمة المرأة والسلام والأمن في كندا، وآخر المتحدثات هي غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وعضو في مجلس الشيوخ المكسيكي، وتتناول البرامج والمبادرات في المكسيك حول تعزيز دور المرأة في تشكيل القيم ونشر التعايش.

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