71216 فحص «كورونا» جديداً و80 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 71216 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58488 حالة.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67007 حالات.

وأعلنت عن وفاة 3 مصابين من تداعيات «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 375 حالة.

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