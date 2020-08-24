تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال والتي استحدثتها الهيئة في مستشفى دبي، لدعم وتعزيز خدماتها التي توفرها للأطفال، ولاسيما المتعلق منها بالأمراض المزمنة، وغير ذلك من العمليات الكبرى التي يجريها المستشفى بنجاح. جاء ذلك خلال تفقد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، المستشفى أخيراً، حيث دشن الوحدة الجديدة، التي قال: إنها تمثل إضافة مهمة في منظومة الرعاية الطبية المتكاملة التي توليها الهيئة للمرضى، ولاسيما الأطفال منهم. وحيا معالي القطامي - في بداية تدشين الوحدة - إدارة المستشفى بقيادة الدكتورة مريم عبد الكريم المدير التنفيذي لمستشفى دبي، وبجميع الإدارات .

وقال معاليه إن الوحدة الجديدة راعت الظروف الصحية للأطفال بدرجة عالية من العناية، كما راعت في الوقت نفسه خصوصيتهم، حيث خصصت لكل طفل غرفة مستقلة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات، إلى جانب الوسائل الأخرى التي تمنح ذوي الطفل كل مقومات الراحة للإقامة معه وفق البروتوكولات والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

تضم الوحدة الجديدة 8 غرف مستقلة، وقد جاءت الحاجة لإنشاء وحدة للعناية المركزة للأطفال منفصلة عن تلك المخصصة للمرضى الكبار، نظراً لتزايد الطلب على هذه الوحدة، حيث إن مستشفى دبي يضم 6 تخصصات مختلفة للأطفال من ضمنها أورام الأطفال وأمراض الكلى والغدد الصماء والسكري والجهاز الهضمي للأطفال وأمراض القلب.

في الوقت نفسه بدأت الوحدة في استقبال الأطفال، وذلك وسط أجواء صحية مميزة، يقوم عليها نخبة من الأطباء والأطباء المساندين والفنيين والإداريين، ممن تزخر بهم الهيئة.

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