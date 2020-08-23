كهرباء الشارقة تبحث التعاون مع الدفاع المدني

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة برئاسة العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة وبحضور العقيد خالد المنصوري نائب المدير العام لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك والتعرف على مبادرات الهيئة في مجال تطوير بيئة العمل؛ وبهدف الإسهام في مواصلة تطوير الأداء، وتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

واستعرض الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدداً من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتعزيز بيئة العمل وتنمية الوعي لدى الموظفين وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة في كافة مواقع ومحطات الهيئة وجهود الهيئة في نشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة بين فئات المجتمع وفي كافة القطاعات السكنية والصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين مختلف المؤسسات والدوائر المحلية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف وتوجهات حكومة الشارقة.

وأكد أن تفعيل الشراكة الاستراتيجية من شأنها العمل على تكاتف الجهود من أجل تحقيق رؤية إمارة الشارقة لتقديم الخدمات بمواصفات ومستويات عالمية، حيث يساهم العمل المشترك في تحسين الأداء، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق توجهات حكومتنا الرشيدة، ويساهم من ناحية أخرى في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير الخدمات، إضافة إلى وضع آلية عمل ونظام للتواصــــل في الحــالات الضرورية بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة تدرك الدور الكبير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة بإداراتها ومنشآتها والعاملين فيها، ولذا نحرص على التواصل الدائم ونسعى إلى الوصول إلى أفضل السبل والوسائل والإجراءات لتفعيل التعاون المشترك.

وأشار إلى أن اللقاءات المستمرة وتبادل الخبرات تعد من الخطوات المهمة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتعميق مستلزمات العمل بروح الفريق الواحد وخاصة في حالات الطوارئ أو أثناء الحوادث، وتوعية فئات المجتمع بأهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة وتعد هذه الزيارة جزءاً من استراتيجية الدفاع المدني المتمثلة بتوفير الأمن والسلامة، والمحافظة على ثقة الجمهور؛ ورفع الوعي المجتمعي والعمل مع الشركاء ونتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية زيادة مستوى التنسيق، والعمل المشترك من خلال عقد لقاءات مشتركة دورية، لما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لكافة الفئات في إمارة الشارقة. وقام وفد الدفاع المدني بجولة في مبنى هيئة كهرباء ومياه الشارقة للاطلاع على المبادرات المبتكرة وإجراءات الأمن والسلامة وفي ختام الجولة وقع العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة على وثيقة الشارقة مدينة الترشيد.

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