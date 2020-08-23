7 ملايين درهم للرقم V12 ضمن مزاد «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني 104 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول من أمس، 36 مليوناً و224 ألف درهم، مقارنة بـ 19 مليون درهم حصيلة آخر مزاد علني جرى في ديسمبر الماضي أي بزيادة بلغت 83%. وجرى المزاد في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي. ويُعتَبرُ أول مزاد علني نظمته الهيئة في عام 2020.

وحقق الرقم V12 القيمة السعرية الأعلى، إذ بيع بـ 7 ملايين درهم، تلاه الرقم S20 بـ 4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم Y66، الذي حقق 3 ملايين و200 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: «H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z»،

والجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أولت الجانب الصحي في مكان انعقاد المزاد أهمية بالغة، وذلك من خلال التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

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