محمد بن راشد: الأمن الغذائي والمائي ملف حيوي لاستقرار التنمية.. لا نسرف ولو كنا على نهرٍ جارٍ

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، استراتيجية الأمن الغذائي والمائي، التي تعد أساسا لاستقرار التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خلال استعراض استراتيجية الأمن الغذائي والمائي مع وزيرة الدولة مريم المهيري ... الملف حيوي لاستقرار التنمية في بلدنا.. ودور الأفراد مهم جداً في الاقتصاد في مواردنا المائية والغذائية.. لا نسرف ولو كنا على نهرٍ جار".

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